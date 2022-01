Allerta meteo, la decisione del Comune di Napoli sui cimiteri, parchi e scuole

In serata è stata appena firmata una ordinanza che stabilisce, a seguito dell'allerta meteo diramata oggi dalla Protezione civile, per le giornate di martedì 11 gennaio e mercoledì 12 gennaio 2022, su tutto il territorio cittadino, la chiusura dei cimiteri cittadini, anche privati, salvo l’esclusivo accesso all’ipogeo comunale - Cimitero Nuovissimo - delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria, nonché l’accesso delle maestranze della Società Citelum, ove ciò si rendesse necessario per il ripristino degli impianti elettrici. Resta escluso dalla predetta chiusura il Cimitero Ebraico, in quanto sfornito di fusti arborei.

Nessuna chiusura invece per scuole e parchi cittadini.

L'allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo fino alle 20 di mercoledì 12 gennaio. Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici:

- Venti forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche.

- Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

- Nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio.

- Gelate, potranno formarsi a quote superiori (e localmente anche inferiori) ai 400 metri, soprattutto sul settore interno e tenderanno a permanere in giornata a quote superiori ai 600-700 metri.

A partire dalle 8 di domani mattina non saranno più presenti le nevicate e dalla sera si attenueranno anche i venti.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti "di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani, in relazione alle singole tipologie di rischio connesso agli eventi naturali previsti nonché di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione".

"Si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio con veicoli dotati di pneumatici da neve? - prosegue la Protezione civile - Si ricorda che il codice colore riguarda solo il rischio idrogeologico connesso a piogge e temporali: in questo caso è verde poiché l'allerta non è relativa alle precipitazioni piovose".

Previsioni Napoli

A Napoli attese nelle prossime ore temperature tra i -2 e i 2 gradi. L'abbassamento delle temperature sarà graduale. Tra giovedì e venerdì le giornate più fredde. Possibili nevicate anche in città entro il weekend.