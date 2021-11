Maltempo e allerta meteo su Napoli, parchi chiusi in città nella giornata di martedì

I parchi cittadini resteranno chiusi a Napoli nella giornata di martedì 9 novembre per tutta la durata dell'allerta meteo di colore "giallo" prevista dalle 6 alle 18. Questa la decisione presa dal Comune in seguto all'avviso diramato dalla Protezione Civile regionale.

Nel dettaglio si prevedono "possibili precipitazioni a carattere di rovescio e temporale puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali".

La tipologia di rischio è "idrogeologico localizzato".