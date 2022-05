Allerta meteo su Napoli, parchi chiusi in città nella giornata di sabato

Resteranno chiusi a Napoli i parchi cittadini nella giornata di sabato 7 maggio. Questa la decisione del Comune in virtù dell'allerta meteo di colore 'giallo' diramata dalla Protezione civile regionale in vigore dalle ore 0.00 del 7 maggio per le successive 24 ore su tutto il territorio regionale.

Sono previsti, nel dettaglio, "locali rovesci o temporali durante le ore notturne sulla fascia costiera. Fenomeni sparsi nella parte centrale della giornata. Venti localmente forti sudorientali, soprattutto durante la notte, con possibili raffiche".

L'allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile regionale, alla luce delle valutazioni del Centro funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore "giallo" su tutta la Campania, a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di domani sabato 7 maggio.

Si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. A questo quadro meteo sono associati anche vento localmente forte sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piacentini) e possibili raffiche di vento durante i temporali su tutta la Campania.

Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane. Sono possibili cadute massi in più punti del territorio e fenomeni franosi.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante dai temporali, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti.?