Allerta meteo su Napoli, le decisioni del Comune per la giornata di martedì 31 ottobre

Parchi cittadini chiusi e interdizione dell'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile nord di Bagnoli. Questa la decisione del Comune di Napoli per la giornata di martedì 31 ottobre in virtù dell'avviso di allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali diramato dalla Protezione civile della Regione Campania e valido dalle 20 di lunedì 30 ottobre per le 24 ore successive.

Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, venti localmente forti con raffiche da sud-est. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potranno essere accompagnati da fulmini e grandine.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, scorrimento superficiale delle acque e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, caduta massi e frane.

l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo).