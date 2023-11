Allerta meteo su Napoli, le decisioni del Comune per la giornata di venerdì 3 novembre

Parchi cittadini chiusi, interdizione dell'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile nord di Bagnoli. Queste per il momento le decisioni del Comune di Napoli per la giornata di venerdì 3 novembre in virtù dell'avviso di allerta meteo di colore arancione valido dalle ore 21.00 del 2 novembre per le 24 ore successive.

Si prevedono venti forti o localmente molto forti prevalentemente sud-occidentali con raffiche, in attenuazione in mattinata. Mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dalla nottata.

l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo).