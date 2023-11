Allerta meteo su Napoli, le decisioni del Comune per la giornata di giovedì

Chiusura dei parchi cittadini, interdizione dell'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile nord di Bagnoli. Queste la decisioni del Comune di Napoli in virtù dell'avviso di allerta meteo per vento diramato dalla Protezione civile regionale e valido fino dalle 23 di oggi mercoledì 22 novembre per le 24 ore successive.

Si prevedono venti forti nord-orientali, con raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento

- Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;



- Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;



- Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.