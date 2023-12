Allerta meteo per vento su Napoli, parchi chiusi in città nella giornata di oggi

Chiusura dei parchi cittadini, interdizione dell'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile nord di Bagnoli. Queste le decisioni del Comune di Napoli per la giornata di oggi sabato 2 dicembre in virtù dell'avviso di allerta meteo per venti forti diramato dalla Protezione civile della Regione Campania e valido fino alle ore 21.00.

Nel dettaglio si prevedono "venti temporaneamente forti dai quadranti occidentali, con locali raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo la costa esposta".

L'avviso della Protezione civile

In considerazione dei venti forti con raffiche e del moto ondoso, la Protezione civile nel suo avviso ricorda che è necessario assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili o temporanee esposte alle sollecitazioni. Si ricorda, inoltre, ai sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali al fine di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti. Tra gli scenari connessi al rischio idrogeologico si ricordano, a titolo di esempio, il possibile scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti superficiali, allagamenti, caduta massi e frane, anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.