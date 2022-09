Allerta meteo per piogge e temporali, parchi chiusi a Napoli venerdì

Resteranno chiusi a Napoli i parchi cittadini nella giornata di venerdì 16 settembre. Questa la decisione del Comune in virtù dell'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale e valido a partire dalle 21 di oggi giovedì 15 settembre per le 24 ore successive.

I dettagli sull'allerta meteo della Protezione civile

Fenomeni rilevanti: precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità.

Livello di allerta: Arancione (moderata)



Tipologia di rischio: idrogeologico diffuso e idraulico localizzato



Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

- Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

- Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli.