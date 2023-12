Allerta meteo su Napoli, le decisioni del Comune su parchi, scuole e cimiteri per giovedì 14 dicembre

Parchi cittadini chiusi, chiusura del pontile nord di Bagnoli e accesso interdetto alle spiagge pubbliche cittadine. Queste, al momento, le decisioni del Comune di Napoli per la giornata di giovedì 14 dicembre in virtù dell'avviso di allerta meteo di colore "giallo" diramato dalla Protezione civile regionale valido dalle 22 di oggi mercoledì 13 dicembre per le 24 ore successive. Non ci sono ancora comunicazioni su scuole e cimiteri che, in caso di mancati successivi avvisi, resteranno regolarmente aperti.

"I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento", si legge nell'avviso della Protezione civile della Regione Campania.

l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sinistro) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo).