Allerta meteo Napoli 11 febbraio: le chiusure in città

Parchi cittadini chiusi. Chiusura del pontile nord di Bagnoli e accesso interdetto alle spiagge pubbliche cittadine. Queste le decisioni del Comune di Napoli per oggi domenica 11 febbraio in virtù dell'avviso di allerta meteo di colore "arancione" per temporali di forte intensità diramato dalla Protezione civile della Campania e valido fino alle 23.59.

Si prevedono, nel dettaglio, "precipitazioni sparse o diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità”.

Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

- Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

- Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili.