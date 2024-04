Allerta meteo su Napoli, le chiusure del Comune per il 1° maggio

A seguito dell'avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale della Campania per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12.00 di mercoledì 1° maggio per le successive 24 ore, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del pontile Nord di Bagnoli per l'intera giornata. Sarà, inoltre, interdetto l'accesso alla spiagge pubbliche cittadine.

Nel dettaglio si prevedono "precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità in temporanea attenuazione nelle ore serali.". La tipologia di rischio è "idrogeologico per temporali", mentre il livello di allerta è "gialla ordinaria".

I principali scenari di evento ed effetti al suolo

- Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;

- Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

- Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

- Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.