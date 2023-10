All'Antico Vinaio è sbarcato a Napoli: ecco il tempio della schiacciata fiorentina|FOTO e VIDEO

All'Antico Vinaio è ufficialmente sbarcato a Napoli. Sabato 21 ottobre l'apertura ufficiale al pubblico su corso Umberto numero 28 (con ingressi anche su via Giannantonio Summonte), ma NapoliToday ha realizzato un'anteprima nel locale, paradiso delle schiacciate.

Il patron del noto marchio fiorentino, Tommy Mazzanti (celebre sui social il suo slogan “Bada come la fuma!”) , ha svelato alla nostra testata la grande emozione per il primo locale campano del brand: "Sono felice ed emozionato di poter inaugurare il 19° locale, insieme alla famiglia Percassi, in una delle città più belle d’Italia, ma soprattutto nella città più importante per lo street food a livello mondiale. Ogni volta aprire un nuovo store è un’emozione unica per tutto l’affetto che ricevo dalle persone. Spero con tutto il cuore di replicare il successo ricevuto durante l’apertura di Los Angeles. Molti ci chiedevano di avere una sede nella vostra stupenda città. Sia io che mia moglie tra l'altro la amiamo molto e l'emozione che sto provando in questo momento è indescrivibile. Per strada in questi giorni siamo sommersi dall'entusiasmo, è tutto bellissimo".

Matteo Morandi, CEO di Percassi Retail e AD di AV Retail, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere Tommaso Mazzanti nel suo viaggio per diffondere lo street food di qualità nel mondo. La sua storia parla da sé e noi di Percassi siamo felici di continuare a supportare un imprenditore lungimirante e di successo che continua a credere nel nostro Paese. L’apertura a Napoli rappresenta un grande traguardo, prevediamo nel futuro nuove aperture e sorprese per tutti gli appassionati dell’Antico Vinaio”.

Nuovi posti di lavoro e orari di apertura

Il negozio partenopeo apre in partnership con Percassi attraverso la società AV Retail. Il nuovo store potrà contare su 22 risorse, con un personale esperto che animerà i 120 mq di negozio preparando fragranti focacce farcite con ingredienti freschi e golosi. A Napoli è dedicata la schiacciata che prende il nome della città e omaggia ingredienti della sua celebre tradizione culinaria: salsiccia napoletana, provola di Agerola, crema di patate e friarielli. Il locale offre inoltre un’ampia scelta di bevande: drink analcolici, diverse varietà di birra e una carta dei vini per un’esperienza a tutto tondo all’insegna del gusto.

Sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 22.00.

Il brand fiorentino si espande

All’Antico Vinaio è una favola nella quale il c’era una volta risale al 1989, anno di apertura del primo locale a Firenze da parte della famiglia Mazzanti e il lieto fine è assicurato dal figlio Tommaso che, a partire dal 2006, ha preso le redini dell’attività rendendola celebre in Italia e all’estero. Ad oggi, il brand conta 19 store, 15 in Italia e 4 in America, per un totale di più di 300 collaboratori che ogni giorno contribuiscono a mantenere alta la bandiera dell’Antico Vinaio nel Bel Paese e nel mondo.