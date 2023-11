Tutti pazzi per le schiacciate dell'Antico vinaio: il menù completo a Napoli

All'Antico Vinaio ha aperto a Napoli e sta già riscuotendo - come da previsione - un grande successo. Il classico menù, ovviamente, è stato arricchito con delle schiacciate "special" dedicate alla città partenopea. Tommy, in particolare, ha portato all'ombra del Vesuvio la "Napoli" e la "Campana", condite con le specialità locali. All'ampio menù - uguale in tutte le sedi, salvo qualche eccezione - vengono poi aggiunte le schiacciate "special" che cambiano di mese in mese. Di seguito l'intero menù con tutti i prezzi.

Le schiacciate dedicate a Napoli

LA NAPOLI crema di patate arrosto, friarielli, salsiccia e provola di Agerola (7 euro)

LA CAMPANA crema di patate arrosto, mozzarella di bufala affumicata, salame Napoli, melenzane fritte e leggermente piccanti (7 euro)

Le più richieste

L'ITALIANA Prosciutto crudo di Parma 20 mesi, Mozzarella di bufala, pomodoro e basilico.(11 euro)

LA PARADISO Mortadella, crema di pistacchio e stracciatella e granella di pistacchio.(10 euro)



BEATRICE Carpaccio di manzo, stracchino, crema di tartufo e rucola.(11 euro)

FAVOLOSA Sbriciolona, crema di pecorino fatta da noi, crema di carciofi e melanzane leggermente piccanti (7 euro)

LA NUMERO 1 Porchetta, crema di cipolle leggermente piccante e crema di patate arrosto.(9 euro)

LA BOSS I’crudo, pecorino semistagionato, crema di tartufo e rucola. (7 euro)

Le limited edition

SAN MARCO Mortadella, gorgonzola, crema di pistacchio e pomodori secchi (9 euro)

LA QUARANTENA Porchetta, gorgonzola e crema di pistacchio. (9 euro)

BADA COME LA FUMA Pancetta, gorgonzola dolce e miele. (9 euro)

LA NUMERO 4 Prosciutto cotto, crema di patate arrosto, crema di tartufo e scamorza affumicata.(9 euro)

LA NUMERO 5 Porchetta, crema di patate arrosto, crema di parmigiano. (11 euro)

DOLCEZZE D'AUTUNNO Lardo toscano, gorgonzola dolce e miele (9 euro)

Le limited al tartufo

TARTUFO 1 Mortadella al tartufo, stracchino, crema di funghi, rucola. (9 euro)

TARTUFO 2 I’crudo al tartufo, crema di pecorino e melanzane piccanti leggermente piccanti.(11 euro)

TARTUFO 3 Salame al tartufo, pecorino e miele.(9 euro)

TARTUFO 4 Prosciutto cotto al tartufo, mozzarella fior di latte, crema di carciofi, basilico.(10 euro)

Le vegetariane

VEGETARIANA 2 Stracciatella, crema di pistacchio, pomodori secchi e basilico. (9 euro)

VEGETARIANA 3 Gorgonzola, zucchine, pomodori secchi e rucola. (7 euro)

VEG 4 Stracchino, zucchine, crema di funghi e rucola. (7 euro)

Le luxury

LA TRICOLORE Schiacciata con carpaccio di manzo, crema di pistacchio, stracciatella, granella di nocciole. (11 euro)



Le storiche

LA DANTE Capocollo con stracchino, crema di tartufo e rucola. (7 euro)

LA SUMMER Schiacciata con il crudo, mozzarella fiordilatte, pomodoro e basilico. (7 euro)

LA MELA Speck, crema di funghi, scamorza affumicata e rucola. (7 euro)

LA MANOLO Prosciutto cotto, crema di funghi, mozzarella fior di latte e basilico. (7 euro)

LA JOE BASTIANICH Pancetta, crema di pecorino fatta da noi, pomodorini secchi e rucola (7 euro)

LA BOSS I’crudo, pecorino della maremma semi stagionato toscano, crema di tartufo e rucola (7 euro)

LA INFERNO Porchetta con cremina piccante, melanzane leggermente piccanti e rucola. (8 euro)

FIRENZE Sbriciolona, crema di pecorino e pomodorini secchi.(7 euro)