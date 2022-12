Ischia, ripartono gli aliscafi per Casamicciola

Un piccolo passo verso la normalità per Casamicciola. Il Comune ischitano, colpito dalla frana del 26 novembre che ha ucciso 12 persone, potrà contare nuovamente sul collegamento con Aliscafo da e per Napoli. A comunicarlo è stata la Snav, la società che si occupa del servizio di trasporto veloce.

I viaggi erano stati interrotti per il maltempo che ha colpito l'isola di Ischia in quelle tragiche ore e, poi, per l'impraticabilità del porto, ricoperto dalla colata di fango e detriti venuta giù dal Monte Epomeo.