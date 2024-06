Accusato di furto di energia elettrica, Alfredo 'o chiatt è già libero: il video

Il successo social, poi le manette, poi di nuovo la libertà. Tutto in poche ore per Alfredo D'Ausilio, 45 anni, commerciante napoletano noto su TikTok come "Alfredo 'o chiatt". L'uomo venerdì era stato arrestato dai carabinieri di Qualiano con l'accusa di aver rubato energia elettrica, e liberato nella giornata di ieri.

Secondo l'accusa la star social avrebbe rubato la corrente per il suo supermercato, quello pubblicizzato nei suoi video su tiktok. I carabinieri, insieme al personale Enel, avevano controllato l'attività scoprendo che il contatore elettrico era stato manomesso: era stato eliminato il connettore di limitazione, cioè il dispositivo che limita l'erogazione di energia. Il danno, dallo scorso dicembre a oggi, ammonterebbe a circa 6mila euro.

Intanto D'Ausilio non è più in carcere. In un video sui social ha festeggiato il ritorno in libertà e questo è stato immediatamente segnalato al deputato di Avs Francesco Borrelli, che ha ripostato il commento del suo follower: "Salve Francesco, mi chiedo in che Paese viviamo se un tale Alfred'o chiatt' dopo aver rubato l'energia elettrica e aver commesso diversi reati viene scarcerato immediatamente e fa anche un video per prendersi gioco della giustizia! che degrado!".