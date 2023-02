Alessandro Siani: "Il problema non è togliere il Reddito di Cittadinanza, ma è trovare lavoro"

"Il problema non è togliere il Reddito di Cittadinanza, ma è trovare lavoro". A parlare è l'attore e regista napoletano Alessandro Siani. In occasione della presentazione del suo ultimo film "Tramite amicizia" Siani si è soffermato anche sul tema del lavoro che viene - indirettamente - toccato dalla nuova pellicola al cinema da domani.

"Ci sono persone che a 50 anni perdono il lavoro, persone che fino a 50 non riescono a trovarlo... Questo è un momento difficile, incredibile. Spesso si parla di Reddito di Cittadinanza, di eliminarlo. Magari si può modificare, migliorare. Ma in questo momento il problema non è togliere il Reddito di Cittadinanza, ma trovare lavoro. Troviamo una soluzione perché altrimenti la gente continuerà a lasciare il Paese e il problema non diventa il Reddito, ma la cittadinanza", ha detto Siani.