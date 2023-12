Alessandro Siani: "Turisti e voglia di vivere, a Napoli un periodo straordinario" | VIDEO

Alessandro Siani è cresciuto, lo dimostra nei progetti in cui porta avanti. Sono già passati 20 anni da quando nel 2003 spopola nei teatri con Fiesta che da Natale ripropone al Teatro Diana proprio per festeggiare questo importante anniversario con i doverosi cambiamenti perché tanti sono stati i cambiamenti della società e per lui. Nel mezzo ci sono le incursioni alla conduzione Striscia la notizia, le produzioni da lui curate e le soddisfazioni, molte arrivate proprio dal pubblico che lo ha premiato al box office sia al teatro che al cinema anche con i film che dirige e che, generalmente, escono a Capodanno, ricorrenza a cui cinematograficamente parlando è molto legato. Infatti, il 1° gennaio 2024 arriva con l’uscita del suo ultimo film Succede anche nelle migliori famiglie, una commedia che rafforza una svolta del suo cinema già iniziato con Tramite amicizia.

Il nuovo cinema di Siani

Un upgrade evidente perché Succede anche nelle migliori famiglie è sì una commedia degli equivoci allo stato puro che rimanda per struttura a quelle angloamericane e francesi, ma è uno sguardo sulle famiglie di oggi e la società contemporanea, in cui l’apparire ha sempre la meglio su come si è realmente, soprattutto se si vuole dare un’immagine vincente.

Ci sono i paradossi e gli episodi surreali per divertire il pubblico ma Siani racconta una famiglia che si potrebbe realmente incontrare costruita su sovrastrutture per sembrare perfetta. Così è la famiglia Di Rienzo in Succede anche nelle migliori famiglie.

Tutto inizia con Davide (Siani) laureato con scarsi risultati in medicina, la pecora nera per il padre noto e importante dottore che non smette mai di denigrarlo a causa anche dei paragoni che fa di continuo con gli altri due rampolli, l’avvocato Renzo (Dino Abbrescia) e la psicologa di successo Isabella (Cristiana Capotondi).

I tre fratelli, essendo il più delle volte in conflitto, non hanno un gran rapporto fin quando poco prima delle vacanze estive la loro madre Lina (Anna Galiena) non li avverte dell’improvvisa dipartita del padre. Da questo momento costretti anche dal precipitare degli eventi e dalla decisione repentina della madre di risposarsi in brevissimo tempo con l’ex fidanzatino di gioventù l’hippie Angelo (Antonio Catania), i tre fratelli Di Rienzo faranno fronte comune affrontando i segreti dei loro genitori e quelli che si sono taciuti tra di loro.

“Molti film favolistici hanno scandito il mio percorso da regista, segnando e contaminando il mio stile diviso tra magia e comicità. Il mio ultimo film Tramite amicizia invece è stato un progetto cinematografico inedito e apripista di una mia svolta realistica che potesse essere anche traghettatore di un racconto più vicino alla gente e alle famiglie” spiega Alessandro Siani quando noi di NapoliTODAY lo incontriamo al Multicinema Modernissimo “Sulla scia di questa nuova voglia di "raccontare" ho immaginato una storia familiare piena di sorprese, contraddizioni e amore che scoppiano a ridosso di due eventi: un matrimonio e un funerale”.

Scritta insieme a Fabio Bonifacci con cui ha condiviso il successo de Il Principe Abusivo, Succede anche nelle migliori famiglie, è una commedia corale retta in scena non solo da Siani che, a parte rare eccezioni, fa da mattatore. In questo caso, Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia sono accanto a lui coprotagonisti essenziali.

“Sono tutti attori di grande umanità, Cristiana Capotondi è una fuoriclasse; Abbrescia è un grande attore brillante, Anna Galiena un'attrice senza tempo, Sergio Friscia un comico di razza; Euridice Axen è una comica e credibile in ogni scena” dice il comico napoletano “Alcuni di loro li conoscevo già come Capotondi e Antonio Catania con cui abbiamo lavorato in La peggiore settimana della mia vita, mentre, altri hanno rappresentato per me una nuova e straordinaria esperienza che spero di ripetere al più presto”.

Ambientato in Sicilia, per Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie è tra i film più complessi. Ha trovato un’armonia estetica con l’immagine delle location e il progredire della storia, inoltre come ogni commedia che si rispetti il ritmo è fondamentale e trovare la giusta sintonia tra gli attori è stata fondamentale non a caso prima di girare tutto il cast ha provato quotidianamente sul set al di là del copione, che rappresentava una traccia già ben strutturata con i personaggi ben delineati. Prove mattutine utili e necessarie per perfezionare quello che Siani e Bonifacci hanno messo sulla carta.

L’anteprima a Napoli e gli spettacoli in teatro

C’è molta attesa per questo film apre il nuovo anno dove non mancheranno incontri ravvicinati con gli spettatori. Alessandro Siani, accompagnato dall’attore Sergio Friscia, saluterà il pubblico di Napoli in un tour in 4 cinema della città in occasione dell’uscita di “Succede anche nelle migliori famiglie”. Siani e Friscia faranno tappa a Napoli mercoledì 3 gennaio alle ore 19.00 al The Space Cinema Napoli (Viale Giochi del Mediterraneo), alle ore 20.00 al Cinema Metropolitan (Via Chiaia, 149), alle ore 20.45 al Cinema Modernissimo (Via Cisterna dell’Olio 49/59) e alle ore 21.45 all’Happy Maxicinema di Afragola (Centro Commerciale Le Porte di Napoli, Via Santa Maria la Nova, 1).

Alessandro Siani è stata una presenza costante durante questi giorni di festa napoletani. Oltre ad aver iniziato il giorno di Natale la lunga permanenza al Teatro Diana con il ritorno di Fiesta e da Capodanno nei cinema italiani con il suo ultimo film, è presente anche al Teatro Augusteo in veste di regista e produttore del musical Mare Fuori, trasposizione teatrale della serie tv fenomeno del 2023.

Uno spettacolo che come si poteva prevedere già da quando è stato annunciato mesi fa sta raccogliendo un grande successo avendo tra i protagonisti anche molti degli interpeti della serie.

La regia di Mare Fuori continua anche un discorso che da un pò di tempo porta avanti, ossia la collaborazione con giovani artisti e musicisti come i due rapper Rocco Hunt e Geolier con cui condivide un linguaggio comune, cogliendo subito la palla al balzo per cercare confronti e dare nuove occasioni.