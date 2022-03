Orsini: "Amo profondamente la mia città e sono super-fiero di essere napoletano"

Alessandro Orsini, il professore universitario napoletano direttore e fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss e docente di Sociologia generale e Sociology of terrorism presso l'ateneo romano, al centro delle polemiche nelle ultime settimane per le sue opinioni sulla guerra in Ucraina, in un post su Facebook ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti.

"So che molti stanno frugando nella mia vita privata. Chiedo una gentilezza a tutti coloro che mi conoscono: non rivelate informazioni su di me. La mia riservatezza è legata a un tratto caratteriale, ma c'è dell'altro. La natura del mio lavoro mi espone a un certo tipo di pericoli da sempre. E' necessario che le informazioni sulla mia famiglia non vengano divulgate perché questo potrebbe compromettere la mia incolumità e quella dei miei cari", scrive l'esperto di terrorismo.

Orsini ha parlato anche delle polemiche suscitate da alcuni post del passato pubblicati sui social sulla sua città natale, Napoli: "So anche che molti stanno frugando nei miei post Facebook più antichi. Vi prego di frugare bene e di non tagliare o selezionare strumentalmente soltanto ciò che è comodo per attaccarmi. Ad esempio, i miei post su Napoli sono numerosi, ma tutti conducono alla stessa conclusione: amo profondamente la mia città e sono super-fiero di essere napoletano e, più in generale, di essere meridionale".