Alessandro, il giovane disabile modello delle griffe: "Sono fortunato"

Ha 19 anni ed è sordo da quando ne aveva 3. A 16 anni gli hanno diagnosticato una patologia degenerativa alla vista. Oggi, è testimonial per Puma e Adidas: "Per me è un sogno. Voglio dare un messaggio ai ragazzi come me"

Da qualche ora, i cartelloni pubblicitari di Napoli mostrano un ragazzo di 19 anni che veste abiti sportivi di importanti griffe. Fin qui non ci sarebbe neanche la notizia. La particolarità è che il giovane in questione, Alessandro Coppola, è sordo dall'età di 3 anni e a 16 gli hanno diagnosticato una malattia degenerativa alla vista che lo porterà alla cecità.

'Alessandro with the nature' è una campagna pubblicitaria che nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese verso la disabilità sensoriale, che non si vede al primo sguardo. "La moda per me è un sogno - racconta il 19enne - e in questi anni è cambiata molto, aprendo alla diversità e mostrando modelli e modelle curvy, con sindrome di down o in carrozzina. Però c'è un'altra disabilità, quella sensoriale, che è doppiamente discriminata. Per questo nasce l'iniziativa".

Alessandro è diplomato e studia Cinema, ma nel bel mezzo del liceo ha ricevuto una notizia che avrebbe abbattuto chiunque: "Quando a 16 anni ho saputo di questa patologia alla vista è stata una bella botta. Ma non voglio piangermi addosso, non voglio la pietà degli altri. Io voglio vivere e voglio dimostrare che si può fare. Oggi c'è la moda, ma sto scrivendo anche un libro".

'Non ci sono limiti invalicabili, soltanto sogni da inseguire' è il nome dell'iniziativa, presentata negli spazi di In Arte Vesuvio, a via Nazario Sauro, e promossa da Sport 7/ R'ush e Gruppo Ipas, con il patrocinio del Comune di Napoli, insieme all’assessore al Welfare Luca Trapanese e alla consigliera comunale Alessandra Clemente. Per quanto riguarda i brand che hanno vestito il giovane modello, si tratta di marchi internazionali che hanno fatto la storia della moda e dello sport: Puma e Adidas. Napoli è la prima città nella quale viene realizzata una campagna pubblicitaria di questo tipo.