Da Gomorra al cambio di sesso, Alessandra Langella (Nina): "Ora sono una donna a tutti gli effetti"

Nina, il personaggio che interpretava Alessandra Langella in Gomorra, è tra quelli rimasti scolpiti nell'immaginario collettivo dei fans della serie. La love story con il famigerato Salvatore Conte culminata con l'umiliazione subita alla festa di compleanno del boss è tra le più iconiche di Gomorra. Svestiti i panni di Nina, Alessandra Langella, a cinque anni di distanza dal successo personale nella serie, ha rivelato nei giorni scorsi sul suo account Facebook una importante tappa che la riguarda.

"Adesso posso dire di essere la DONNA più felice del mondo finalmente dopo tanti anni di sofferenza il 21 maggio si è avverato il mio sogno più grande sono rinata. Una vera DONNA lo sono sempre stata ma finalmente lo sono completamente a tutti gli effetti sono forte e adesso lo sarò ancora di più. Un ringraziamento speciale va a mia MAMMA che a realizzato veramente tutti i miei sogni una mamma cosi non esiste da sola senza un uomo mi a cresciuta e mi a insegnato i veri valori della vita a lei devo tutto.. Non vedo l’ora di stringerla a me mi manca come l’aria.. e grazie anche al dottor KAMOL.. sei il numero uno al mondo sono felice di essermi affidata a te grazie di avermi resa ancora più felice e bella".