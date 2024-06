Alessandra Clemente ricorda la madre Silvia Ruotolo: "Ti ricordiamo con il sorriso che ci hai donato"

Questa mattina nei giardinetti "Silvia Rutolo", a due passi da piazza Medaglie d'Oro, si è tenuto un momento di ricordo per la 39enne vittima innocente di camorra. Tra i presenti anche la figlia Alessandra Clemente che porta avanti il ricordo della madre con tante iniziative.

La stessa Clemente ha condiviso alcune immagini della cerimonia. Queste le sue parole: "Siamo qui a ricordarti con il sorriso che ci hai insegnato e hai donato alle nostre vite, un sorriso che viene da lontano… dall’esperienza del dolore e dell’ingiustizia, dalla consapevolezza della memoria e dell’impegno, dalla necessità di dare il proprio contributo affinché non accada mai più a nessun altro e di dedicare sentimenti, tempo ed energie contro le violenze, i soprusi, le camorre. Amando la nostra città.

Con la fondazione che porta il tuo nome ci dedichiamo sopratutto ai bambini delle famiglie della malavita, che non hanno colpe e proviamo a rendere forti le mamme ed i giovani attraverso servizi a loro dedicati e la formazione professionale.

Oggi la presenza di Gabriele ha reso questa giornata per me diversa, sono qui con lui, commossa, perché la memoria è un testimone da passare e ci aiuta ad essere migliori nel nostro presente e futuro. Chi ti conosce mamma vede palpabilmente come Gabriele ti assomigli!

La presenza di ognuno ed ognuna di voi è stata oggi, come in questi anni, linfa vitale. GRAZIE. Una presenza che ha rotto solitudini, vergogna, disperazione e che ci ha incoraggiati, sostenuti, dato speranza. Non lasciamo le vittime, TUTTE e chi sopravvive, i loro familiari, soli MAI. Per te".