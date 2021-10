Lutto nel mondo della cultura e dell'università: addio al Prof. Alberto Gajano

Grave lutto nel mondo della cultura e dell'università. Si è spento il Professor Alberto Gajano, studioso di varie discipline del settore storico-filosofico.

Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, a nome personale e dell’intera comunità accademica, ha voluto esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa del Professor Gajano, già docente di Storia della filosofia nell’Ateneo senese per molti anni, fino alla fine della sua carriera.

"Le sue ricerche e le sue pubblicazioni hanno spaziato dal pensiero antico alla contemporaneità. L'ampiezza dei suoi interessi, la cura nella sua attività didattica, la cordiale e intensa relazione con tutti i colleghi hanno fatto di Alberto Gajano un punto di riferimento per gli studi umanistici in Ateneo. L'Università di Siena è vicina alla famiglia nel ricordo del docente e dello studioso", si legge nel ricordo pubblicato sul sito ufficiale dell'Ateneo.

Nato a Napoli il 16 agosto 1935, Alberto Gajano ha studiato nelle università di Pisa, Friburgo in Brisgovia e Monaco di Baviera. Ha insegnato all'Università "La Sapienza" di Roma Sociologia della conoscenza e quindi a Siena Storia della filosofia. Le sue ricerche - come ricorda Adnkronos - si sono rivolte inizialmente al pensiero medievale, poi a Hegel, Marx, Habermas e la Scuola di Francoforte. Successivamente Gajano si è dedicato al pensiero scientifico rinascimentale e del XVII secolo, Montaigne, Descartes, Kant. Nell'ultima fase si è dedicato al pensiero di Socrate e Platone e ai modi diversi in cui le filosofie del XX secolo hanno interpretato il pensiero antico.