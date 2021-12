Alberto Angela in tv con "Meraviglie" tra Procida, Ischia e Bacoli

Dopo il successo di Stanotte a Napoli, questa sera 28 Dicembre in prima serata su Rai1, per la quarta edizione di "Meraviglie, la penisola dei tesori", Alberto Angela visiterà l’isola di Procida, capitale Italiana della Cultura 2022, il Castello Aragonese di Ischia, per poi concludere il suo viaggio flegreo scendendo nella splendida Piscina Mirabilis.

Il programma è costruito perché ogni puntata si articoli in tre diverse tappe, ciascuna ambientata in una zona diversa del Paese (Nord, Centro, Sud) e con una diversa caratterizzazione storica. Anche in questa stagione sono previste 4 puntate, in onda il martedì sera.

Tra le tappe delle varie puntate le Ville Vesuviane del Miglio d’Oro, la Sicilia, la Liguria, la Lombardia, le Isole Borromee, il pozzo di San Patrizio a Orvieto, giusto per citarne alcune.