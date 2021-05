Alberto Angela torna con "Meraviglie": prima puntata a Ischia

L'isola Verde sarà, ancora una volta, mostrata in tutta la sua bellezza

Alberto Angela punta ancora su Ischia. L'isola, infatti, sarà protagonista del programma "Meraviglie – La Penisola dei tesori" che andrà in onda, con la nuova stagione, il prossimo autunno, in prima serata su Rai 1.A confermare "l'indiscrezione" è stato lo stesso Alberto Angela a "La vita in diretta", mentre si trovava sulla spiaggia di Cartaromana.

Continua così, con tale appuntamento, la "love story" tra Alberto Angela e i tesori di Napoli. La città partenopea - ma potremmo dire tutta la Campania - hanno sempre ricambiato l'affetto che il divulgatore ha dimostrato nei suoi anni di attività.

Non è un caso, infatti, che lo stesso Alberto Angela, su proposta del sindaco Luigi de Magistris, abbia ricevuto la cittadinanza onoraria. C'è grande attesa, quindi, per scoprire le bellezze di Ischia raccontate - come solo lui sa fare - da Alberto Angela.