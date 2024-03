Albero vittima di omicidio e rilievi della scientifica: il flash mob di denuncia

La sagoma della vittima è segnata a terra col gesso, numeri gialli a segnalarei reperti ritrovati e intorno tanto di rilievi della polizia scientifica sulla scena del crimine. Disteso a terra non c'è però un uomo, ma evidentemente un albero. È il flash mob inscenato stamattina da Legambiente a Napoli, nella piazza antistante largo San Giovanni a Carbonara.

L'obiettivo degli ambientalisti è accendere i riflettori sullo stato del verde urbano in città, che in quanto a verde per abitante è sicuramente ben al di sotto della media nazionale.

La dimostrazione si è tenuta nei pressi del parco Re Ladislao, che per anni si è trovato in uno stato di abbandono e solo qualche mese fa è stato riaperto sebbene - è stato evidenziato - abbia solo formalmente come orario di apertura 8-18, dato che nel pomeriggio risulta quasi sempre chiuso e quindi non fruibile.

Il dossier sull'abbandono di parchi e verde urbano

La mobilitazione di Legambiente è stata l'occasione per presentare #sempreverde, dossier di Legambiente per monitorare lo stato di abbandono di parchi e del verde urbano in Campania con un focus sulla città di Napoli.

Secondo le stime della FAO - commenta Legambiente nel dossier - entro il 2050 nelle aree urbane vivrà la maggioranza della popolazione, circa il 70%, e quindi il verde urbano, e in particolare la presenza di alberi, nelle nostre città saranno un prezioso alleato nell'adattamento al cambiamento climatico e nel contrasto all'inquinamento atmosferico.

"Il tema del Verde Urbano, e oggi della Forestazione Urbana - dichiara Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - è diventato centrale nelle agende politiche, assumendo sempre più importanza la rinaturalizzazione del territorio e il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu, soprattutto nell'azione di contrasto ai cambiamenti climatici. Questa nuova edizione di #semprepiùverde associa al carattere informativo, proprio di un dossier, quello manualistico a beneficio dei cittadini e delle istituzioni pubbliche, volto soprattutto a favorire il dialogo, il confronto, la collaborazione tra loro".