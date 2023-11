Parco dello Sport di Bagnoli, verde raso al suolo: "Perché avete tagliato tutti quegli alberi?"

Un esposto al Nucleo ecologico carabinieri di Napoli. Lo ha inviato, via Pec, il presidente di Gea-Ets Roberto Braibanti a proposito di quanto accaduto negli ultimi tempi nell’area del Parco dello Sport di via Cattolica, nell’area ex Italsider di Bagnoli.

“La distruzione completa di tutto il filare di tigli del Parco dello Sport di Bagnoli da parte di Invitalia – spiega Braibanti sui social – è qualcosa di un’arroganza intollerabile”. Il riferimento è al soggetto attuatore della riqualificazione del sito, appunto l’agenzia di proprietà del Ministero dell’Economia.

“Senza motivare i perché – spiega il presidente di Gea-Ets – hanno raso a zero tigli di 25 o 30 anni, che in un quartiere inquinato come Bagnoli erano l’unica cosa bella che rimaneva lì in 40 anni di scandali, imbrogli, inchieste”.

“Mi meraviglia anche il silenzio del comune di Napoli che ha competenza territoriale su quegli alberi e quell’area – conclude Braibanti – La sensazione forte e preoccupante è che ciò che accade a Bagnoli con Invitalia non sia ‘negoziabile’ da parte di chi dovrebbe far rispettare le regole. Spero di essere smentito”.