Al cimitero alberi di Natale per le anime dei bimbi: l'iniziativa nel Napoletano

Alberi di Natale allestiti all'interno del cimitero per le anime dei bambini prematuramente scomparsi. La bella iniziativa arriva dal Consorzio cimiteriale di Arzano, Casoria e Casavatore. In un avviso l'amministrazione spiega che gli alberi sono "dedicati ai bambini prematuramente scomparsi, per esprimere vicinanza alle loro famiglie nel periodo in cui il dolore per la perdita del congunto in tenera età si fa più intensa: il Natale, la festa che più di altre è per i più piccoli".

"Familiari, amici e chiunque condivida l'iniziativa potranno portare un messaggio di condivisione, attaccando agli alberi un peluche, un piccolo decoro natalizio, un fiocco o un semplice biglietto con una frase", recita ancora l'avviso. "Gli alberelli raccoglieranno così i pensieri e i ricordi di tutti coloro che, con un semplice gesto, avranno fattivamente manifestato quella solidarietà che costituisce la vera essenza dei giorni che conducono alla rievocazione della Natività. Perché la vera bellezza del Natale è nello spirito", conclude.