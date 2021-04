Albergo dei Poveri nel Recovery Plan: piano da 150 milioni di euro

"Siamo contenti che il governo abbia mostrato attenzione per il nostro Albergo dei Poveri e sia riuscito ad inserire il progetto del Comune di Napoli tra quelli destinatari del Recovery Plan". A scriverlo, su Facebook, è stato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Il nostro progetto - spiega il primo cittadino - prevede un impegno di 150 milioni di euro da investire per interventi di consolidamento, riconfigurazione architettonica e restauro (organizzati in ben 8 lotti). Abbiamo previsto che il palazzo storico abbia funzioni museali, culturali, sociali, istituzionali e di formazione. L'Albergo dei Poveri è un bene comune dei napoletani ed è per questo che teniamo fortemente al suo futuro. È giusto che quel palazzo meraviglioso riprenda a vivere e diventi finalmente un punto attrattivo e di riferimento per i cittadini e per tutti i visitatori".