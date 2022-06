Lunghe file per Albe di Amici: presenta il nuovo album

Lunghe file per entrare nel centro commerciale Quarto Nuovo per il firmacopie dell'album di Albe, tra i protagonisti di Amici. Il cantautore, al secolo Alberto La Malfa), il cantautore, musicista e finalista di Amici 21, è stato accolto da un pubblico composto in prevalenza da donne (soprattutto giovani ragazze).

L’album del 22enne contiene il primo singolo dal sapore estivo “Karma” e i brani Millevoci” (certificato Oro) prodotto da Tom Beaver, “Così bello” prodotto da Zef/Starchild, “Prima di Te” e “Giravolte” prodotti da Steve Tarta, oltre ad alcune sorprese.