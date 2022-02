Da Napoli e provincia partono aiuti per l'Ucraina

Proliferano le iniziative di solidarietà per il popolo ucraino in tutta Napoli e provincia. L'associazione internazionale Let's do it ha scelto il capoluogo partenopeo per far partire la sua raccolta di aiuti in Italia. "La famiglia di Let's do It! si è stretta agli amici ucraini per la situazione in cui versa il Paese - si legge in un post Facebook - Anche l'Italia si è mobilitata per sostenere i cittadini ucraini rifugiati a causa della guerra. Abbiamo atteso qualche ora per lanciare la campagna di sostegno. Ciò che serve maggiormente sono cibo, acqua, medicinali, kit sanitari. Abbiamo attivato una raccolta fondi dedicata sui nostri canali"

Mobilitazione anche a Mugnano, dove partono raccolte di beni di prima necessità. "E' con orgoglio che voglio innanzitutto ringraziare i cittadini che sin da subito hanno avviato raccolte spontanee di aiuti per l’Ucraina. A questi da oggi si aggiunge un’opportunità in più - spiega il sindaco Luigi Sarnataro, che aggiunge: "Presso la nostra pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita al Centro Commerciale Mugnano in collaborazione con la Pro Loco abbiamo avviato un'altra raccolta di beni di prima necessità: medicinali, disinfettanti, salviette igieniche, cuscini, materassi, coperte calde ecc. tutti i giorni a partire dalle ore 16.00. Tutto quanto consegnato verrà trasportato alla chiesa di rito bizantino Santa Maria della Pace, via Tribunali, 227 - Napoli".