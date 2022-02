Aiuti per l’Ucraina: a Mugnano raccolta di beni di prima necessità

La solidarietà verso il popolo ucraino non si ferma: anche a Mugnano partono raccolte di beni di prima necessità.

"E' con orgoglio che voglio innanzitutto ringraziare i cittadini che sin da subito hanno avviato raccolte spontanee di aiuti per l’Ucraina. A questi da oggi si aggiunge un’opportunità in più" spiega il sindaco Luigi Sarnataro, che aggiunge: "Presso la nostra pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita al Centro Commerciale Mugnano in collaborazione con la Pro Loco abbiamo avviato un'altra raccolta di beni di prima necessità: medicinali, disinfettanti, salviette igieniche, cuscini, materassi, coperte calde ecc. tutti i giorni a partire dalle ore 16.00. Tutto quanto consegnato verrà trasportato alla chiesa di rito bizantino SANTA MARIA DELLA PACE, via Tribunali, 227 Napoli".