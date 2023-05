Guseppe Cciarra, l'ex giornalista di canale 21 ci parla di bullismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Giuseppe Sciarra è un regista e scrittore pugliese di origini napoletane, sua madre è della Pigna Secca e suo zio è un ex gloria del calcio partenopeo. Per due anni è stato giornalista per la nota emittente campana Canale 21, un'esperienza questa che ha formato Sciarra e che gli è stata molto utile per la realizzazione di documentari di inchiesta come L'ultima transizione tra memoria e futuro realizzata assieme a Andrea Natale e Ennio Trinelli dove si parla di post covid. Sciarra ha intrapreso da qualche anno una battaglia contro il bullismo è da poco è stato intervistato da Eugenia Nante ai microfoni di FuoriTg rubrica del Tg3 condotta da Maria Rosaria de Medici per parlare della sua esperienza col bullismo. Giuseppe Sciarra ha raccontato nel suo documentario Ikos prodotto da Cinetika la sua storia di adolescente bullizzato negli anni 90. Alle telecamere della rai il filmmaker pugliese ha dichiarato di essere stato preso di mira da piccolo per i suoi modi gentili e poco mascolini: "Vivevo in un'ambiente machista dove dovevo adottare determinati comportamenti per essere considerato un maschio. Quindi io ero sbagliato perché non aderivo a questo cliché, questo stereotipo!" Link intervista FuoriTg, Tg3, Giuseppe Sciarra: https://fb.watch/kgZlPCadzF/ Riguardo a cosa fare per contrastare il bullismo non ha risparmiato una frecciatina alle istituzioni: "Le istituzioni fanno ancora poco, anzi dirò di più sottovalutano il problema!" Sciarra ha poi dato un consiglio agli adolescenti che vengono bullizzati: " Non dovete dare ragione ai bulli e dovete parlare con la persona di cui piú vi fidate! Se adulta è meglio. Non siete sbagliati! È sbagliata una società che esercita questa violenza non verso persone più fragili ma semplicemente più sensibili." Giuseppe Sciarra, che fa parte tra l’altro del team di Filmstudio Cult, presenterà al Teatro Tordinona, nel mese di maggio, il suo documentario Ikos. Un’ulteriore occasione per condividere il suo impegno anche all’interno di un progetto che a Roma sta diventando un vero e proprio punto di riferimento culturale e artistico.