Il Cardarelli tutelerà il proprio personale sanitario: in caso di aggressioni, sarà l'ospedale a presentare la denuncia

Al Cardarelli arriva un nuovo protocollo di sicurezza interno contro le aggressioni a tutela dei professionisti sanitari. Gli operatori del principale nosocomio del sud Italia non dovranno più denunciare eventuali aggressioni, ma sarà direttamente l’ospedale che se ne farà carico. È questa la novità del protocollo che il Cardarelli sta per adottare, avvalendosi delle recenti novità normative che sanciscono la procedibilità di ufficio anche per i reati di lesioni lievi, gravi o gravissime, se i fatti riguardano il personale sanitario in servizio.

Il nuovo protocollo - rende noto l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale - va a definire una procedura standard che si basa su due diverse indicazioni normative: la procedibilità di ufficio per i reati correlati alle aggressioni ai sanitari più frequenti, e la possibilità che chiunque, quindi anche l’ospedale, possa denunciare un reato procedibile di ufficio. Ampliando la facoltà di denunciare il reato di aggressione sui sanitari, attraverso la procedibilità di ufficio, si scardina la possibilità che l’aggressore possa fare pressioni minatorie per indurre la vittima a non sporgere denuncia.

I dati sugli episodi di violenza al Cardarelli

Nel 2023 sono stati 40 gli episodi di violenza verificatisi al Cardarelli, per i quali è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Eppure, anche in questi casi, nonostante l’intervento di polizia e carabinieri, l’impossibilità di procedere di ufficio - spiega l'azienda ospedaliera napoletana - ha fatto sì che a quegli episodi non facesse seguito un procedimento penale, in quanto gli aggrediti hanno preferito non denunciare l’accaduto. Nei primi quattro mesi del 2024 gli interventi delle forze dell’ordine sono già stati 14 e, anche in questo caso, solo una piccola parte degli eventi ha determinato una denuncia da parte degli aggrediti.

"Il protocollo a tutela dei personale sanitario si integra perfettamente con il percorso di segnalazione di episodi violenti, attivato lo scorso settembre, effettuabile dai dipendenti direttamente dal proprio cellulare anche in anonimato, nato con lo scopo di monitorare il fenomeno delle aggressioni, garantire supporto psicologico, su richiesta, al personale aggredito e di individuare situazioni organizzative potenzialmente rischiose su cui è possibile intervenire. La nuova procedura sarà operativa nei prossimi giorni e le modalità di segnalazione saranno comunicate a tutto il personale", conclude l'azienda.