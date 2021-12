Gran finale all'Afragola Film Festival: le voci dei protagonisti

Gran finale per la prima edizione del Film Festival di Afragola che si è svolto al Teatro Gelsomino. Ieri, nella serata di gala, la kermesse è stata impreziosita dalla presenza di personaggi di calibro del cinema e del teatro, ma non sono mancati nuovi volti. Tra i premiati, infatti, il regista Alessandro D’Alatri, l’attore Alessandro Haber e la nuova stella nascente Francesca Colucci.

Soddisfazione massima per Gianluigi Osteri, uno degli organizzatori: “Si sta materializzando un sogno. Ho sognato ed ho realizzato. Ma questo è dovuto, soprattutto, alla sinergia creata ad Afragola con le istituzioni, gli imprenditori e le associazioni. Stiamo creando un riscatto che nasce dalla periferia. Questo brand deve crescere e stiamo già ragionando sulla seconda edizione”.

Sulla stessa linea anche la madrina del festival Violante Placido. La Placido – al festival grazie anche alla collaborazione di Aida Studio Produzioni – si è concessa un tour per il centro di Afragola, prima di presiedere l’evento conclusivo. “Il cinema, la cultura, l’arte, aiutano le periferie a non rimanere fuori, a non rimanere isolate. Accendono un faro dove c’è bisogno di messaggi, di stimoli. Quindi è importante creare certi eventi nelle periferie”, ha detto l’attrice.