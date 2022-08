Studenti fuori sede, Napoli la città più richiesta d'Italia

Napoli tra le città più richieste dagli studenti fuori sede ma ancora tra le più economiche, almeno per fittare una stanza singola. Il boom, poi la pandemia, quindi la crisi e, ora, la ripresa. Il mercato degli affitti non si differisce dagli altri e da settembre si preannuncia una nuova corsa alla stanza o al posto letto per milioni di studenti universitari. Secondo il rapporto di Immobiliare.it Insight il capoluogo campano sarebbe la più appetibile tra gli universitari con un crescita della domanda del 118 per cento rispetto al 2021.

Negli ultimi dodici mesi, in Italia il costo medio di una stanza è cresciuto di almeno 11 punti percentuali, attestandosi su un costo di 439 euro. La classifica degli alloggi singoli è guidata da Milano, dove servono 620 euro mensili di media. Staccate di netto Roma (465), Padova (458) e Firenze (451). In questa particolare classifica, Napoli si piazza 14esima, conun costo medio mensile di 337 euro, ben 100 in meno della media nazionale, con aumento solo di 1,3 punti percentuali. Tra le cità metropolitane italiane, solo Genova, Bari e Reggio Calabria sono più economiche.

Ciò che sorprende, però, è come cambia la classifica se si considera il costo medio di un posto letto in stanza doppia. In questo caso, Napoli compie un importante balzo in avanti, classificandosi seconda con 256 euro, dietro solo alla solita Milano (321) e prima di Roma (248). Il dato della doppia porta il capoluogo campano oltre la media nazionale, ferma a 234.

E' plausibile pensare che, di fronte a un'impennata tala della richiesta, a breve i costi delle stanze singole potrebbero crescere, anche perché, negli ultimi anni, tra B&B e affittacamere, il numero degli alloggi disponibili in città, soprattutto in centro, è diminuito in maniera considerevole.