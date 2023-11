Affitti brevi, la protesta: "Salviamo il centro storico, non è dei turisti"

Flash mob della Rete per il diritto all'abitare in vista delle giornate Unesco: "Sfratti aumentati del 500 per cento. Oltre 10mila offerte per i visitatori"

Il centro storico di Napoli resti dei napoletani. Almeno in parte. La Rete per il Diritto all'abitare ha messo in piedi un flash mob davanti al Comune, in piazza Municipio, per protestare contro la continua escalation di affitti brevi che hanno fatto schizzare i prezzi alle stelle e sottratto possibilità abitative ai cittadini.

Davanti a palazzo San Giacomo sono stati aperti ombrelli che hanno composto la scritta "Stop Air b&b" individuando nel noto portale per trovare alloggi per brevi periodi di tempo il simbolo del problema. Un manifestazione che si è tenuta in vista delle giornate Unesco che si terranno a Napoli a fine novembre. "Abbiamo scritto una lettera alla commissione Unesco - spiega l'attivista Alfonso De Vito - facendo presente che oggi il centro storico di Napoli è un luogo in cui si assiste alla sottrazione delle case ai residenti, alla cancellazione dei negozi storici e alla privatizzazione degli spazi pubblici. Se continua così è il cso di valutare la revoca del patrimonio Unesco".

Tra i dati evidenziati dalla Rete, l'aumento degli sfratti del 500 per cento rispetto gli anni del Covid e l'aumento dei costi degli affitti: oltre 600 euro per una stanza singola".