Spese straordinarie termometro dell’affido condiviso

Nelle separazioni il conflitto tra i coniugi spesso investe anche i figli che, invece, dovrebbero crescere come se i genitori fossero ancora uniti, almeno nelle scelte che li riguardano. Ciò, nella maggior parte dei casi, non avviene e il campo su cui la battaglia si sposta e continua, dopo aver stabilito collocamento, diritti di visita e mantenimento, è quello relativo alle spese straordinarie. Ossia quelle spese non previste ed extra che non hanno carattere di ordinarietà, generalmente ripartite al 50% tra i genitori.

Stabilito il concetto di “spese straordinarie” riferito a quegli esborsi che riguardano, la scuola, la salute, lo sport, i corsi, le vacanze studio e tutto ciò che esula dal mantenimento ordinario dei figli, le stesse, salvo casi urgenti e necessari, come ad esempio un intervento chirurgico d’urgenza, vanno preventivamente concordate tra le parti e documentate. Dal concetto generale, nella loro definizione, al caso concreto, nella erogazione della spesa, vi sono innumerevoli e contraddittorie pronunce della giurisprudenza che analizzano, nei casi sottoposti al loro esame, più il caso di specie che la qualificazione o meno di una determinata spesa nel concetto di straordinaria. Ciò determina il mancato rimborso o meno da parte del genitore anticipatario della spesa erogata se la stessa non sia stata preventivamente concordata con l’altro genitore. Ancora, va detto, che le spese sostenute precedentemente alla fine del rapporto dei genitori, sono straordinarie ma non devono essere concordate, se erano state concordate e sostenute precedentemente della separazione. Così, ad esempio, come la spesa sostenuta per la scuola privata o uno sport che il minore frequentava prima della separazione. Nei meandri della confusione della qualificazione o meno della spesa straordinaria e della necessità o meno della loro preventiva autorizzazione, hanno cercato di porre rimedio sia il CNF (Consiglio Nazionale Forense) che i Tribunali singolarmente, stilando dei protocolli con i Coa (Consiglio Ordine Avvocati) territoriali affinchè, attraverso un’elencazione precisa, si possano qualificare spesa per spesa e regolare precisamente la loro erogazione, autorizzazione e conseguente rimborso. I protocolli, tuttavia, devono essere richiamati nelle decisioni, altrimenti non hanno alcun valore tra le parti che dovranno tener solo conto della dottrina e della giurisprudenza nazionale. Ugualmente i protocolli potranno essere richiamati tra le parti e concordemente modificati ritenendo ordinarie delle spese qualificate nel protocollo straordinarie (come l’acquisto di libri scolastici).

Rimborso delle spese

La specificazione delle spese nella decisione del giudice della separazione, renderà più semplice ottenere il rimborso da parte del genitore anticipatario, il quale, potrà utilizzare lo stesso titolo della separazione. In conclusione, provvedere per la corresponsione delle spese straordinarie in una percentuale da sostenere per entrambi i genitori, non è solo una tutela per il genitore anticipatario ma la partecipazione alla scelta di sostenere una determinata spesa e la sua modalità offre concretezza al concetto di affido condiviso e ne può essere considerato il suo termometro.

(Avvocato Sabrina Sifo)