A chi è intitolato l'aeroporto di Napoli-Capodichino e perché

Non sembrano volersi sopire le polemiche sull'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, con nove città del territorio interessato che hanno fatto ricorso al Tar sulla scelta.

La vicenda ha fatto riaffiorare la questione dei nomi dati agli aeroporti, nomi che stentano in realtà a far parte del bagaglio di riferimenti comuni anche di chi è abituato a vivere gli aeroporti e spostarsi non troppo raramente in aereo.

Se per esempio è abbastanza risaputo che Fiumicino si chiami Leonardo da Vinci, e Venezia si chiami Marco Polo, ci sono dei nomi di aeroporti che sono ai più sconosciuti come è il caso proprio di quello di Napoli.

L'aeroporto partenopeo è infatti dedicato a Ugo Niutta, aviatore partenopeo nato nel 1880 e morto 36 anni dopo. Niutta morì nel corso di una missione avvenuta durante la prima guerra mondiale, nei cieli di Trento. Cinque anni dopo, nel 1921, l'allora Aeroporto Militare del Campo di Marte - ovvero proprio quello che è adesso l'aeroporto di Napoli-Capodichino - venne intitolato alla sua memoria.