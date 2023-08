Dall'Aeroporto di Roma Fiumicino a Napoli Centrale: il nuovo treno diretto

Trenitalia introdurrà un nuovo collegamento con il Frecciarossa che collegherà l'aeroporto di Roma Fiumicino con Napoli, questo a partire dal prossimo 5 agosto. Il servizio, effettuato con un Frecciarossa 1000, partirà dalla stazione di Fiumicino aeroporto alle 21.53 per arrivare a Napoli Centrale alle 23.56, con fermata a Roma Termini.

Si tratta, si legge in una nota, di una "comoda soluzione per tutti i viaggiatori che atterreranno all'aeroporto Leonardo da Vinci la sera e di un'opportunità per raggiungere il centro di Napoli senza la necessità di cambiare treno".

Il nuovo servizio va ad aggiungersi al collegamento diretto in Frecciarossa che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9.38 e arriva a Napoli alle 11.33 per intercettare i voli del mattino, e a quello in direzione opposta che parte dal capoluogo campano alle 5.45 e arriva a Fiumicino Aeroporto alle 7.52.

La soluzione si aggiunge a "Fco Connect", il servizio lanciato da Trenitalia, Aeroporti di Roma e Ita Airways pensato per svolgere le operazioni di check-in direttamente ai banchi della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto.