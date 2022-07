Aeroporto di Capodichino, ripristinata la piena operatività dello scalo

E' stata ripristinata la piena operatività dell'aeroporto di Capodichino, dopo che nel pomeriggio si erano registrati problemi con uno stop di circa tre ore di decolli e atterraggi.

A causa di un guasto tecnico un aeromobile Canadair del servizio antincendio, infatti, si era bloccato in pista.

Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su Roma e Bari, mentre in partenza si sono registrati ritardi e disagi. La pista ha poi riaperto regolarmente ed in serata il traffico aereo da e per lo scalo partenopeo è tornato alla completa regolarità.