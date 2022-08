Aeroporto, torna la zona a traffico controllato

La Gesac prova ad arginare il traffico che da mesi affligge l'Aeroporto di Napoli. Come riportato anche da NapoliToday, l'improvviso aumento dei passeggeri post-restrizioni Covid, unito alla disattivazione delle telecamere della Zona a traffico controllato davanti all'ingresso per le partenze ha creato un imbuto a causa del quale possono volerci fino a 40 minuti per uscire dallo scalo di Capodichino.

"Al fine di rendere più fluido e ordinato il traffico veicolare da e per l’Aeroporto di Napoli - si legge in una nota - Ge.S.A.C., grazie ad ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Comune di Napoli e Comando di Polizia Locale, ha riattivato la ZTC (Zona a Traffico Controllato) attraverso un sistema informatizzato che permette agli utenti di transitare per 15 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti l’aerostazione. L’area è gestita da un sistema di telecamere che rileva elettronicamente il tempo impiegato per entrare e uscire dalle due vie d’accesso allo scalo (Viale Fulco Ruffo di Calabria e Viale Maddalena)".

Il nuovo dispositivo prevede anche un'area per prelievo e accompagnamento passeggeri: "Per consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni di prelievo ed accompagnamento dei passeggeri ed evitare la sosta selvaggia, è stata creata una specifica area (Area Pick-up), che dispone di 80 stalli, situata in prossimità della zona Arrivi, dove poter sostare gratuitamente per 15 minuti. Per usufruire della gratuità occorre inserire il numero di targa del proprio veicolo nei parcometri situati nell’area stessa ed esporre il ticket sul cruscotto. ? consentita la sosta una sola volta al giorno al fine di favorire un’alta rotazione a beneficio del maggior numero possibile di utenti. Per le soste più lunghe sono disponibili sia i parcheggi a pagamento che il parcheggio P1 dove, già dal mese di maggio, è possibile sostare gratuitamente per i primi 45 minuti. In caso di inosservanza, sia delle norme che regolamentano la ZTC che dell’Area Pick-up, la Polizia Municipale potrà elevare una sanzione amministrativa in base al Codice della strada, i cui introiti andranno totalmente al Comune di Napoli".