Aeroporto: dopo 15 minuti in auto arriva la multa. In azione la ZTC - Zona a traffico controllato "intelligente"

A Capodichino è pienamente operativa la Zona a Traffico Controllato - ZTC, il sistema "intelligente" di gestione della viabilità aeroportuale. Attivato lo scorso 4 luglio, il sistema controlla che passeggeri e/o accompagnatori non transitino per più di 15 minuti con l'auto nelle zone immediatamente antistanti il terminal passeggeri: in caso di superamento del limite di tempo, l’accertamento dell'infrazione è automatico, con multa da 83 euro.

Nei primi 15 giorni di attività della ZTC sono state ben 2700 le infrazioni accertate.

La Polizia Municipale - Unità Operativa Aeroportuale nel primo semestre 2023, oltre all’attività di controllo della disciplina della sosta e della viabilità nell’area di sedime aeroportuale, ha svolto anche il monitoraggio del trasporto pubblico non di linea, effettuando oltre 1500 controlli. 28 i tassisti sanzionati, 25 quelli segnalati al servizio trasporto pubblico, 3 quelli che per le gravi violazioni commesse sono stati sottoposti al ritiro della licenza, 3 i tassisti abusivi scoperti i cui veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.