Il Covid non ferma la voglia di viaggiare: i voli da Napoli per l'estate 2021

Il Covid e le restrizioni non fermano la voglia di viaggiare. Se da un lato è tanta l'incertezza per quello che potrebbe essere lo scenario per i prossimi mesi, dall'altro c'è la voglia di tornare ad una sorta di normalità, magari concedendosi un periodo di vacanza, sia presso mete italiane che straniere. Tale tendenza ha già segnato la scorsa estate, anche se poi la "seconda ondata" ha presentato il conto.

Ora le cose potrebbero cambiare, anche grazie alla campagna vaccinale che sta entrando sempre più nel vivo. C'è speranza nel riuscire a trascorrere qualche giorno nella propria meta preferita o a caccia di posti mai esplorati. Lo sanno bene le compagnie aeree che, guardando al futuro, si stanno già organizzando. Dopo la riapertura dei voli tra Napoli e il Regno Unito, lo scale di Capodichino è pronto a ritornare crocevia per l'Italia e l'Europa.

La compagnia Volotea, ad esempio, ha annunciato il nuovo collegamento con Lampedusa a partire dal 6 giugno. Da Napoli sono disponibili 23 collegamenti per la Summer, 11 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Lampedusa – novità 2021) e 12 all’estero (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia). Infine, sono già in vendita i biglietti per volare, nel 2022, verso Alicante e Bilbao.