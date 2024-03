Adozioni e affidi difficili: al via il progetto dell'azienda consortile A.C.C.C. 19

Sarà presentato lunedì 12 marzo all’interno della biblioteca comunale di Afragola un progetto di inclusione sul territorio dell’Ambito N° 19 dell’Azienda Consortile A.C.C.C., “Adozioni e affidi difficili”, questo è il nome della splendida iniziativa rivolta a tutti i cittadini , single, coppie sposate o conviventi, con o senza figli ad accogliere minori disabili attualmente rinchiusi in strutture. “Già la vita e la disabilità hanno segnato questi piccoli – dichiara la dottoressa Anna Giugliano, responsabile del progetto – poi la permanenza in una struttura, seppur idonea e con professionisti, comunque non dona loro l’amore che gli può donare il calore di una casa e di una famiglia, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di realizzare il progetto, che per me rappresenta una sfida personale ma soprattutto un’occasione concreta di confronto con la disabilità. – prosegue la psicologa – In questo difficile percorso le parole d’ordine sono consapevolezza, formazione e rete, poiché le famiglie dovranno seguirli nel loro percorso medico e terapeutico, ma è proprio per questo che sono previsti dei percorsi informativi e formativi, e soprattutto li seguiremo sempre e comunque – conclude – non lasceremo sole le famiglie e i bambini. Il progetto è stato fortemente voluto dal direttore dell’Azienda Consortile A.C.C.C. 19 Dott. Umberto Setola e dai sindaci afferenti l’azienda. “L’affido familiare è una scelta di cittadinanza responsabile – dichiara Umberto Setola, DG A.C.C.C. 19 - significa accogliere bambini e ragazzi in situazioni particolarmente difficili dando la priorità ai minori con disabilità con patologie sanitarie in età avanzata o con più fratelli garantendogli relazioni significative di crescita. Per noi questo è un obiettivo importante – conclude – siamo certi che attraverso questo progetto regaleremo gioia a tanti bambini e famiglie che non aspettano altro che amarsi a vicenda”. Alla presentazione sarà presente tra glia altri, anche la dottoressa Bianco, psicologa/psicoterapeuta Dirigente Asl Na 2 Nord.