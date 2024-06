Riapre AcquaFlash: i primi tuffi da sabato. Investimenti per 15 milioni e 400 nuovi posti di lavoro

La nuova vita di AcquaFlash: i primi tuffi dalle ore 10 di sabato 22 giugno con una festa con tanta musica, risate ed intrattenimento. Investimenti per 15 milioni di euro e 400 posti di lavoro.

Sono terminati i lavori del parco acquatico AcquaFlash di Licola che hanno interessato i primi 53mila mq, come da cronoprogramma illustrato lo scorso dicembre da Gianluca Vorzillo, Presidente di Tanit e socio unico di V-Park, che gestirà la struttura. L’attesa apertura al pubblico, per la prima giornata di tuffi e discese dagli scivoli, è prevista per le ore 10 di sabato 22 giugno e dalle ore 17,30 ci sarà anche spazio per una grande festa con tanta musica ed intrattenimento .

Riaprono le piscine, gli scivoli e le attrazioni, alcune chiuse da oltre venti anni, del parco acquatico di Licola, che avrà anche un parcheggio da 2000 posti, e che dall’estate ospiterà spettacoli e concerti nell’Arena da diecimila posti. Tre milioni di euro per l’acquisto all’asta del Parco, quattro milioni per la prima fase dei lavori con i primi duecento posti di lavoro: entro i prossimi due anni l’eco-parco, la fattoria didattica, l’hotel da 50 stanze ed il resort con cento bungalow. Nei primi due giorni il biglietto sarà a prezzi popolari: ai primi 3000 che si prenoteranno attraverso il sito www.acqua-flash.it l’ingresso è fissato a soli 10 euro.