Napoli senza luci di Natale, il Comune corre ai ripari: gli ultimi aggiornamenti

Prosegue (in extremis, da qui le polemiche degli ultimissimi giorni) l'accensione delle luminarie natalizie a Napoli.

Il Comune ha diramato nella serata di oggi 18 dicembre un ulteriore punto della situazione per municipalità.

Prima Municipalità. L'accensione è completa eccetto per via Morelli, in fase di completamento.

Seconda Municipalità. Via Toledo completato montaggio e accensione.

Terza Municipalità. Completa, con l'installazione anche del "pacco regalo" al largo Totò.

Quarta Municipalità. L'accensione è prevista stasera.

Quinta Municipalità. Si completa e accende stasera.

Sesta Municipalità. L'accensione è prevista stasera.

Settima Municipalità. L'accensione è prevista stasera.

Ottava Municipalità. Accensione completata.

Nona Municipalità. Accensione completata.

Decima Municipalità. Accensione completata.

Capitolo alberi di Natale: montato e acceso in piazza Vanvitelli. Conclusa l'accensione dei pacchi regalo la squadra completerà l'allaccio al quadro elettrico per albero e cocchio in piazza Municipio.

Infine è stato provato il videomapping di Borgo Vergini e Palazzo Spagnuolo.