Diritto all'aborto in pericolo: la manifestazione nel cuore di Napoli

Un flash mob di solidarietà e protesta per il diritto internazionale all'aborto. Lo hanno tenuto numerose attiviste ed attivisti ieri 29 giugno alle 18 a largo Berlinguer, nel cuore di Napoli. Ad organizzarlo, la rete di Sos aborto Napoli.

“Contro la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, solidal? con tutt? coloro che vedranno negato un diritto fondamentale, unit? nella lotta per la difesa ed il miglioramento della 194 nei nostri territori: per questo invitiamo tutt? a partecipare e a portare con sé una gruccia, simbolo degli aborti clandestini che non abbiamo intenzione di vivere sui nostri corpi”, avevano spiegato dall'associazione. “Aborto nun è ‘na malaparola – spiegano – il diritto all’aborto è tutela della salute”.

La manifestazione

Lo slogan dei presenti era “Aborto negato: aborto clandestino. È questo l'unico assassino”, o anche: “L'aborto illegale è femminicidio”. C'erano studenti, attivisti, lavoratori. Tutti contro la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha cancellato il diritto costituzionale che garantiva dal 1973 l'interruzione volontaria di gravidanza. Molti manifestanti erano ricoperti di vernice rossa a sottolineare la violenza della decisione, ed avevano con sé grucce metalliche anch'esse tinte di rosso.

L'obiezione di coscienza in Campania

E mentre già nove Stati americani ad oggi hanno vietato l'aborto, il problema è vivo anche in Italia. Qui non solo l'aborto non è mai stato costituzionalmente garantito, ma esiste una questione medici obiettori di coscienza, in numero talmente alto da rendere problematico abortire. Il tutto con una legge 194 che esiste da 44 anni ma che – come lamentano i manifestanti – non si applica. Una delle organizzatrici della manifestazione spiega: “Un Campania abbiamo l'88,8 % di medici obiettori all'interno dei nostri ospedali. Il risultato è che se una persona ha bisogno di attuare una interruzione volontaria di gravidanza deve affontare un iter lunghissimo e pieno di problemi”.