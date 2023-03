Abio Napoli rinnova il consiglio direttivo: Alfieri confermato presidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sabato 25 febbraio i soci di ABIO Napoli si sono riuniti in Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Al termine delle operazioni di scrutinio sono stati eletti nove consiglieri che, durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, hanno attribuito le cariche. Elio Alfieri è stato riconfermato, all’unanimità, presidente di ABIO Napoli. Sono stati riconfermati anche sei consiglieri che hanno preso parte al CD 2020-2023. - Il Vicepresidente e Segretario Generale: Colicchio Cristiano. - La responsabile del settore Formazione e Volontariato: Barone Maria Rosaria. - Il responsabile settore Ludico, magazzino e progetti: Costagliola Davide. - La Responsabile Tesoreria e Segretario del Consiglio: Perugino Valentina. - La Responsabile della Comunicazione: Sofia Mariangela. Il nuovo Direttivo di ABIO Napoli potrà contare su tre validissime new entry: - Corrado Cleopatra è la Responsabile segreteria; - Formicola Giovanni è il responsabile del settore arredi; - Tricolore Marica è la Responsabile Manifestazioni, Eventi e Raccolte Fondi. Questa nuova squadra di consiglieri avrà il compito di portare avanti la mission di ABIO Napoli a sostegno dei bambini e degli adolescenti ricoverati in ospedale e delle loro famiglie. ABIO Napoli ringrazia i consiglieri uscenti per la dedizione e per l’impegno degli ultimi anni e augura buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.