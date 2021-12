Abc per il sociale, l'iniziativa: 500 borracce per i senza fissa dimora

Oggi 23 dicembre 2021, alle ore 12 presso la sede Acli via Fiumicello 7, l’azienda speciale Abc Acqua Bene Comune di Napoli distribuirà 500 borracce ai senza fissa dimora per consentirgli di potersi rifornire autonomamente di acqua potabile nei bar, nelle mense e nei punti di accoglienza. Le borracce saranno consegnate ai responsabili delle mense il “Binario della Solidarietà” della Caritas Diocesana, la mensa di Gianturco delle Acli, la mensa di Santa Brigida, la mensa di Comunità delle Genti e il presidio diurno Il Camper cooperativa sociale onlus.

L’evento di solidarietà sarà aperto da Alessandra Sardu, Presidente del Cda di Abc Napoli, e da don Luigi Castello, collaboratore dell’Ufficio della Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Napoli. Saranno inoltre presenti don Ciro Sorrentino, responsabile della Caritas Diocesana di Napoli, e Pasquale Gallifuoco, responsabile provinciale delle Acli beni culturali.

L’iniziativa, che si inserisce in un progetto più ampio che porterà nei prossimi mesi alla realizzazione di ulteriori attività per garantire il diritto di accesso all’acqua per tutti, è stata realizzata da Abc Acqua Bene Comune di Napoli nell’ambito delle attività del tavolo “Abc per il sociale”, in collaborazione con la Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Napoli, le Acli Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, la Caritas Diocesana di Napoli, il CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il Camper Cooperativa sociale Onlus e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

Alessandra Sardu, Presidente di Abc dichiara: “Qualche mese fa ho istituito il tavolo Abc per il sociale al fine di consentire la partecipazione della società civile e di individuare iniziative per garantire il diritto di accesso all’acqua per tutti. Dall’interazione di tutti i partecipanti al tavolo, è scaturito questo primo splendido progetto, che vede il coinvolgimento di don Luigi Castiello e tante altre realtà che svolgono attività importanti per il nostro territorio. Abbiamo voluto mettere al centro della nostra prima azione i senza fissa dimora, e sulla base della grande esperienza di chi opera costantemente al loro fianco per strada, abbiamo cercato di individuare alcune azioni che potessero migliorare concretamente le possibilità di accesso all’acqua. La distribuzione delle borracce prevista per questo Natale è soltanto la prima iniziativa di un progetto più ampio che porterà alla creazione della “via dell’acqua”.

Don Luigi Castiello, Ufficio della Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Napoli – “Questa iniziativa mette insieme l'attenzione di Abc alla fornitura di un'acqua di qualità, all'attenzione della pastorale della salute alla prevenzione ambientale delle patologie, all'attenzione del mondo della carità e dell'assistenza per le povertà.

Ridurre la plastica è un tema che ci sta molto a cuore, e questo passa anche attraverso la collaborazione delle persone più povere, che in questa maniera vediamo, con dignità, come un veicolo di promozione di mentalità ecologica. L’ecologia, così come è intesa da papa Francesco, è a mio parere, un tema di fondamentale importanza, che ha a che fare con la “vocazione” propria di ogni essere umano sulla terra.

Proteggere l’ambiente non va inteso come un’operazione settoriale o accessoria, affidata agli addetti ai lavori, ma va inserito in un concetto più ampio diventando anche un tema di sanità su come produrre e consumare, per prevenire le patologie e curare gli ammalati.