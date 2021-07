Abbraccio Mancini-Vialli, Saviano: "È la cosa che più mi è piaciuta"

"Più di tutto mi è piaciuto questo abbraccio. Ha il sapore dell’alleanza, del progetto, della sfida, della perseveranza, insomma possiede tutte le vocazioni dell’amicizia". L'abbriaccio cui si fa riferimento è quello di Mancini e Vialli alla fine di Italia-Inghilterra, mentre a scriverlo – con un post sui social – è Roberto Saviano.

L'autore di Gomorra sottolinea la vicinanza dei due ex Samp in quest'avventura della Nazionale, in un percorso (sportivo, ma anche umano se si pensa alla malattia di Gianluca Vialli) particolarmente intenso e ricco di sfide.